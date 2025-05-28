28.05.2025
Смотреть онлайн Amarillo Sod Poodles - Frisco RoughRiders 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Amarillo Sod Poodles — Frisco RoughRiders . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
5 : 7
28 мая 2025
Превью матча Amarillo Sod Poodles — Frisco RoughRiders
История последних встреч
Amarillo Sod Poodles
Frisco RoughRiders
1 победа
4 побед
20%
80%
01.06.2025
Amarillo Sod Poodles
2:6
Frisco RoughRiders
01.06.2025
Amarillo Sod Poodles
6:11
Frisco RoughRiders
31.05.2025
Amarillo Sod Poodles
1:7
Frisco RoughRiders
30.05.2025
Amarillo Sod Poodles
1:3
Frisco RoughRiders
29.05.2025
Amarillo Sod Poodles
11:2
Frisco RoughRiders
Комментарии к матчу