Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Springfield Cardinals — Northwest Arkansas Naturals . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

Превью матча Springfield Cardinals — Northwest Arkansas Naturals

Команда Springfield Cardinals в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Northwest Arkansas Naturals, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Springfield Cardinals, в том матче победу одержали хозяева.