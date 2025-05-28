28.05.2025
Смотреть онлайн Wichita Wind Surge - Tulsa Drillers 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Wichita Wind Surge — Tulsa Drillers . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
11 : 0
28 мая 2025
Превью матча Wichita Wind Surge — Tulsa Drillers
История последних встреч
Wichita Wind Surge
Tulsa Drillers
2 побед
3 побед
40%
60%
01.06.2025
Wichita Wind Surge
6:0
Tulsa Drillers
01.06.2025
Wichita Wind Surge
5:6
Tulsa Drillers
31.05.2025
Wichita Wind Surge
7:1
Tulsa Drillers
30.05.2025
Wichita Wind Surge
3:4
Tulsa Drillers
28.05.2025
Wichita Wind Surge
7:10
Tulsa Drillers
Комментарии к матчу