Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Tulsa Drillers — Springfield Cardinals . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Tulsa Drillers — Springfield Cardinals

Команда Tulsa Drillers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Tulsa Drillers, в том матче победу одержали хозяева.