25.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Tulsa Drillers — Springfield Cardinals . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 2
25 мая 2025
Превью матча Tulsa Drillers — Springfield Cardinals
История последних встреч
Tulsa Drillers
Springfield Cardinals
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Tulsa Drillers
2:5
Springfield Cardinals
