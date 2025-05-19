19.05.2025
Смотреть онлайн Frisco RoughRiders - Corpus Christi Hooks 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Frisco RoughRiders — Corpus Christi Hooks . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Отменен
- : -
19 мая 2025
Превью матча Frisco RoughRiders — Corpus Christi Hooks
История последних встреч
Frisco RoughRiders
Corpus Christi Hooks
0 побед
1 победа
0%
100%
18.05.2025
Frisco RoughRiders
4:6
Corpus Christi Hooks
