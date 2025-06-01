01.06.2025
Смотреть онлайн Patriotas - Фоз До Игуаку 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Чемпионат Паранаэнсе 2: Patriotas — Фоз До Игуаку, 8 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Бразилия - Чемпионат Паранаэнсе 2
Patriotas
39'
61'
Завершен
2 : 5
01 июня 2025
Фоз До Игуаку
15'
28'
46'
68'
82'
Фоз До Игуаку
15'
Фоз До Игуаку
28'
Patriotas FC
39'
Фоз До Игуаку
46'
Patriotas FC
61'
Фоз До Игуаку
68'
Фоз До Игуаку
82'
Текстовая трансляция
4'
Patriotas FC - Угловой
10'
Patriotas FC - Угловой
15'
Фоз До Игуаку - 1-ый Гол
28'
Фоз До Игуаку - 2-ой Гол
34'
Фоз До Игуаку - Угловой
39'
Patriotas FC - 3-ий Гол
42'
Фоз До Игуаку - Угловой
45'
Фоз До Игуаку - Угловой
45+3'
Patriotas FC - Угловой
46'
Фоз До Игуаку - 4-ый Гол
61'
Patriotas FC - Угловой
61'
Patriotas FC - 5-ый Гол
68'
Фоз До Игуаку - 6-ый Гол
75'
Patriotas FC - Угловой
82'
Фоз До Игуаку - 7-ый Гол
Превью матча Patriotas — Фоз До Игуаку
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
98
85
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
13
2
Удары в створ ворот
6
9
Комментарии к матчу