01.06.2025

Смотреть онлайн Patriotas - Фоз До Игуаку 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Чемпионат Паранаэнсе 2: PatriotasФоз До Игуаку, 8 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Бразилия - Чемпионат Паранаэнсе 2
Patriotas
39'
61'
Завершен
2 : 5
01 июня 2025
Фоз До Игуаку
15'
28'
46'
68'
82'
Смотреть онлайн
Фоз До Игуаку icon
15'
Фоз До Игуаку icon
28'
Patriotas FC icon
39'
Счет после первого тайма 1:2 : 5,3
Фоз До Игуаку icon
46'
Patriotas FC icon
61'
Фоз До Игуаку icon
68'
Фоз До Игуаку icon
82'
Матч закончился со счётом 2:5 : 5,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Patriotas FC - Угловой
10'
Угловой
Patriotas FC - Угловой
15'
Фоз До Игуаку - 1-ый Гол
28'
Фоз До Игуаку - 2-ой Гол
34'
Угловой
Фоз До Игуаку - Угловой
39'
Patriotas FC - 3-ий Гол
42'
Угловой
Фоз До Игуаку - Угловой
45'
Угловой
Фоз До Игуаку - Угловой
45+3'
Угловой
Patriotas FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 5,3
46'
Фоз До Игуаку - 4-ый Гол
61'
Угловой
Patriotas FC - Угловой
61'
Patriotas FC - 5-ый Гол
68'
Фоз До Игуаку - 6-ый Гол
75'
Угловой
Patriotas FC - Угловой
82'
Фоз До Игуаку - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:5 : 5,3

Превью матча Patriotas — Фоз До Игуаку

Статистика матча

Владение мячом
Patriotas Patriotas
55%
Фоз До Игуаку Фоз До Игуаку
45%
Атаки
98
85
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
13
2
Удары в створ ворот
6
9
Игры 8 тур
03.06.2025
Galo Maringa
4:1
Бател
Завершен
01.06.2025
Националь ПР
1:0
Ларанжа Меканика
Завершен
01.06.2025
АА Игуасу
1:1
Паранавай
Завершен
01.06.2025
Patriotas
2:5
Фоз До Игуаку
Завершен
31.05.2025
ПСТК
4:0
Толеду
Завершен
Комментарии к матчу
