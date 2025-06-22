Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Куракао - Канада 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: КуракаоКанада, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Juan Calderon.

МСК, 2 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Куракао
Jeremy Antonisse 90+4'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Канада
Nathan-Dylan Saliba 9'
Смотреть онлайн
Nathan-Dylan Saliba icon
9'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Jeremy Antonisse icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1
Текстовая трансляция
9'
Nathan-Dylan Saliba - 1-ый Гол
14'
Угловой
Канада - Угловой
19'
Угловой
Куракао - Угловой
45+2'
Угловой
Канада - Угловой
45+3'
Угловой
Канада - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
81'
Угловой
Куракао - Угловой
90+4'
Jeremy Antonisse - 2-ой Гол забит с передачи Joshua Anthony Zimmerman
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1

Превью матча Куракао — Канада

Куракао Куракао
1
Кюрасао
Элой Роом
20
Нидерланды
Джошуа Бренет
3
Кюрасао
Юриен Гаари
4
Кюрасао
Рошон Ван Эйджма
5
Нидерланды
Шерел Флоранус
8
Нидерланды
Livano Comenencia
10
Кюрасао
Леандро Бакуна
16
Нидерланды
Jearl Margaritha
7
Нидерланды
Жуниньо Бакуна
14
Кюрасао
Кенджи Горре
9
Нидерланды
Йурген Локадиа
Тренер
Нидерланды
Дик Адвокат
Канада Канада
1
Канада
Дейн Сен-Клер
23
Канада
Niko Kristian Sigur
5
Канада
Joel Waterman
4
Канада
Камал Миллер
3
Бельгия
Zorhan Bassong
19
Канада
Nathan-Dylan Saliba
8
Канада
Исмаэль Коне
25
Канада
Jayden Nelson
10
Канада
Джонатан Дэвид
14
Канада
Джейкоб Шаффелбург
12
Нигерия
Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi
Тренер
США
Джесси Марш

Статистика матча

Владение мячом
Куракао Куракао
48%
Канада Канада
52%
Атаки
56
104
Угловые
2
3
Фолы
13
17
Удары (всего)
5
5
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Calderon (Коста-Рика).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Juan Calderon назначал пенальти

Игры 2 тур
03.07.2025
Мексика
1:0
Гондурас
Завершен
22.06.2025
Гондурас
2:0
Сальвадор
Завершен
22.06.2025
Куракао
1:1
Канада
Завершен
21.06.2025
Гватемала
0:1
Панама
Завершен
21.06.2025
Ямайка
2:1
Гваделупа
Завершен
