22.06.2025

Смотреть онлайн Гондурас - Сальвадор 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: ГондурасСальвадор, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Walter Lopez.

МСК, 2 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Гондурас
Ромелл Квуиото 33'
Jorge Ramirez 90+5'
Завершен
2 : 0
22 июня 2025
Сальвадор
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ромелл Квуиото icon
33'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Jorge Ramirez icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сальвадор - Угловой
17'
Угловой
Сальвадор - Угловой
33'
Ромелл Квуиото - 1-ый Гол забит с передачи Edwin Rodriguez
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
47'
Угловой
Сальвадор - Угловой
59'
Угловой
Сальвадор - Угловой
65'
Угловой
Гондурас - Угловой
78'
Угловой
Сальвадор - Угловой
79'
Угловой
Сальвадор - Угловой
90+5'
Jorge Ramirez - 2-ой Гол забит с передачи Yustin Arboleda
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча Гондурас — Сальвадор

Гондурас Гондурас
1
Гондурас
Edrick Menjivar
26
Гондурас
Luis Santamaria Crisanto Pena
2
Гондурас
Denil Maldonado
3
Гондурас
Jose Martinez
8
Гондурас
Джосеф Розалес
5
Гондурас
Fabian Arriaga
20
Гондурас
Дейби Флорес
16
Гондурас
Edwin Rodriguez
23
Гондурас
Jorge Alvarez
12
Гондурас
Ромелл Квуиото
11
Гондурас
Jorge Ramirez
Тренер
Колумбия
Рейналдо Руеда
Сальвадор Сальвадор
1
Сальвадор
Mario Antonio Martinez Gonzalez
21
Сальвадор
Bryan Tamacas
2
Сальвадор
Julio Sibrian
4
Сальвадор
Jorge Cruz
5
Сальвадор
Diego Flores
8
Сальвадор
Brayan Balmore Landaverde
23
Сальвадор
Melvin Cartagena
20
Сальвадор
Harold Osorio
17
Сальвадор
Jairo Henriquez
9
Колумбия
Brayan Gil
10
Нидерланды
Enrico Hernandez
Тренер
Колумбия
Эрнан Дарио Гомес

Статистика матча

Владение мячом
Гондурас Гондурас
38%
Сальвадор Сальвадор
62%
Атаки
65
110
Угловые
1
6
Фолы
12
17
Удары (всего)
7
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Walter Lopez (Гватемала).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Walter Lopez назначал пенальти

Игры 2 тур
03.07.2025
Мексика
1:0
Гондурас
Завершен
22.06.2025
Гондурас
2:0
Сальвадор
Завершен
22.06.2025
Куракао
1:1
Канада
Завершен
Комментарии к матчу
