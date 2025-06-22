Смотреть онлайн Гондурас - Сальвадор 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Гондурас — Сальвадор, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Walter Lopez.
Превью матча Гондурас — Сальвадор
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Walter Lopez (Гватемала).
За последние 4 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Walter Lopez назначал пенальти