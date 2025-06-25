Смотреть онлайн Гваделупа - Гватемала 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Гваделупа — Гватемала, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Marco Antonio Ortiz Nava.
Превью матча Гваделупа — Гватемала
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marco Antonio Ortiz Nava (Мексика).
За последние 12 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 58% (7 из 12 матчей) Marco Antonio Ortiz Nava назначал пенальти