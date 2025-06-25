Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Гваделупа - Гватемала 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: ГваделупаГватемала, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Marco Antonio Ortiz Nava.

МСК, 3 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Гваделупа
Фредди Плумайн 50'
Маттиас Фаэтон 78'
Завершен
2 : 3
25 июня 2025
Гватемала
Jose Pinto Samayoa 13'
Olger Armando Escobar Real 29'
Рубио Рубин 70'
Смотреть онлайн
Jose Pinto Samayoa icon
13'
Olger Armando Escobar Real icon
29'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Фредди Плумайн icon
50'
Рубио Рубин icon
70'
Маттиас Фаэтон icon
78'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Гваделупа - Угловой
5'
Угловой
Гватемала - Угловой
13'
Jose Pinto Samayoa - 1-ый Гол
16'
Угловой
Гваделупа - Угловой
26'
Угловой
Гваделупа - Угловой
29'
Olger Armando Escobar Real - 2-ой Гол забит с передачи Рубио Рубин
43'
Угловой
Гваделупа - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
50'
Фредди Плумайн - 3-ий Гол
52'
Угловой
Гватемала - Угловой
59'
Угловой
Гваделупа - Угловой
61'
Угловой
Гваделупа - Угловой
66'
Угловой
Гватемала - Угловой
70'
Рубио Рубин - 4-ый Гол забит с передачи Rudy Munoz
77'
Угловой
Гватемала - Угловой
78'
Маттиас Фаэтон - 5-ый Гол забит с передачи Тьерри Эмброуз
81'
Угловой
Гватемала - Угловой
88'
Угловой
Гваделупа - Угловой
89'
Угловой
Гваделупа - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2

Превью матча Гваделупа — Гватемала

Гваделупа Гваделупа
1
Гваделупа
Rubens Adelaide
26
Франция
Yvann Macon
19
Гваделупа
Медхи Лина
5
Франция
Nathanael Saintini
12
Гваделупа
Junior Senneville
3
Франция
Alexandre Arenate
6
Гваделупа
Anthony Baron
17
Гваделупа
Kenny Mixtur
8
Франция
Фредди Плумайн
14
Франция
Kilian Bevis
11
Франция
Taïryk Arconte
Тренер
Франция
Jocelyn Angloma
Гватемала Гватемала
1
Гватемала
Nicholas Hagen Godoy
4
Гватемала
Jose Pinto Samayoa
5
Гватемала
Jose Rosales
3
Гватемала
Николас Самайоа
7
США
Аарон Эррера
17
Гватемала
Oscar Antonio Castellanos Santos
11
Гватемала
Rudy Munoz
2
Гватемала
Jose Ardon
20
Гватемала
Olger Armando Escobar Real
9
США
Рубио Рубин
6
Гватемала
Erick Lemus
Тренер
Мексика
Луис Фернандо Тена

Статистика матча

Владение мячом
Гваделупа Гваделупа
54%
Гватемала Гватемала
46%
Атаки
72
56
Угловые
8
5
Фолы
10
12
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
5
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marco Antonio Ortiz Nava (Мексика).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 58% (7 из 12 матчей) Marco Antonio Ortiz Nava назначал пенальти

Игры 3 тур
30.06.2025
США
6:5
Коста-Рика
Завершен
29.06.2025
Канада
1:1
Гватемала
Завершен
29.06.2025
Мексика
2:0
Саудовская Аравия
Завершен
25.06.2025
Канада
2:0
Сальвадор
Завершен
25.06.2025
Гондурас
2:1
Куракао
Завершен
25.06.2025
Гваделупа
2:3
Гватемала
Завершен
25.06.2025
Панама
4:1
Ямайка
Завершен
23.06.2025
Доминиканская Республика
0:0
Суринам
Завершен
23.06.2025
Мексика
0:0
Коста-Рика
Завершен
23.06.2025
Саудовская Аравия
1:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
23.06.2025
США
2:1
Гаити
Завершен
