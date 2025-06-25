Смотреть онлайн Панама - Ямайка 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Панама — Ямайка, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Q2. Судить этот матч будет Selvin Brown.
Превью матча Панама — Ямайка
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Selvin Brown (Гондурас).
За последние 1 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 100% (1 из 1 матчей) Selvin Brown назначал пенальти