25.06.2025

Смотреть онлайн Панама - Ямайка 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: ПанамаЯмайка, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Q2. Судить этот матч будет Selvin Brown.

МСК, 3 тур, Стадион: Q2
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Панама
Исмаэль Диас 4'
Исмаэль Диас 17'
Исмаэль Диас 45'
Хосе Луис Родригез 89'
Завершен
4 : 1
25 июня 2025
Ямайка
Амари Белл 27'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Исмаэль Диас icon
4'
Исмаэль Диас icon
17'
Амари Белл icon
27'
Исмаэль Диас icon
45'
Счет после первого тайма 3:1
Хосе Луис Родригез icon
89'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Панама - Угловой
4'
Исмаэль Диас - 1-ый Гол забит с передачи Кристиан Хесус Мартинес
6'
Угловой
Ямайка - Угловой
17'
Исмаэль Диас - 2-ой Гол забит с передачи Jorge Gutierrez
27'
Амари Белл - 3-ий Гол
45'
Исмаэль Диас - 4-ый Гол
45+9'
Угловой
Ямайка - Угловой
Счет после первого тайма 3:1
71'
Угловой
Ямайка - Угловой
76'
Угловой
Ямайка - Угловой
78'
Угловой
Панама - Угловой
89'
Хосе Луис Родригез - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Панама — Ямайка

Панама Панама
22
Панама
Орландо Москуэра
2
Панама
Сезар Блэкман
4
Панама
Фидель Эскобар
3
Панама
Jose Angel Cordoba Chambers
26
Панама
Jorge Gutierrez
6
Панама
Кристиан Хесус Мартинес
20
Панама
Анибаль Годой
8
Панама
Виктор Гриффит
10
Панама
Исмаэль Диас
24
Панама
Томас Родригез
11
Панама
Azarias Londono
Тренер
Испания
Томас Кристиансен
Ямайка Ямайка
1
Ямайка
Андре Блейк
2
Англия
Dexter Lembikisa
6
Ямайка
Richard King
15
Англия
Джоэл Латибодиер
5
Англия
Этан Пиннок
3
Англия
Амари Белл
7
Ямайка
Леон Бэйли
18
Англия
Jonathan Russell
8
Англия
Кейси Палмер
11
Англия
Демарай Грэй
16
Ямайка
Warner Brown
Тренер
Англия
Стив Макларен

Статистика матча

Владение мячом
Панама Панама
66%
Ямайка Ямайка
34%
Атаки
80
75
Угловые
2
4
Фолы
12
12
Удары (всего)
6
12
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Selvin Brown (Гондурас).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 100% (1 из 1 матчей) Selvin Brown назначал пенальти

Игры 3 тур
30.06.2025
США
6:5
Коста-Рика
Завершен
29.06.2025
Канада
1:1
Гватемала
Завершен
29.06.2025
Мексика
2:0
Саудовская Аравия
Завершен
25.06.2025
Канада
2:0
Сальвадор
Завершен
25.06.2025
Гондурас
2:1
Куракао
Завершен
25.06.2025
Гваделупа
2:3
Гватемала
Завершен
25.06.2025
Панама
4:1
Ямайка
Завершен
23.06.2025
Доминиканская Республика
0:0
Суринам
Завершен
23.06.2025
Мексика
0:0
Коста-Рика
Завершен
23.06.2025
Саудовская Аравия
1:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
23.06.2025
США
2:1
Гаити
Завершен
