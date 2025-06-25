Смотреть онлайн Панама - Ямайка 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Панама — Ямайка, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Q2. Судить этот матч будет Selvin Brown.