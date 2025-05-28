Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL : Oklahoma United FC — Форт Ворт Вакерос , 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Oklahoma United FC — Форт Ворт Вакерос

Команда Oklahoma United FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команда Форт Ворт Вакерос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Oklahoma United FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Форт Ворт Вакерос забивает 0, пропускает 0.