Смотреть онлайн Rochester NY FC Academy - Сиракьюс 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Rochester NY FC Academy — Сиракьюс, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .