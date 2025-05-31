Смотреть онлайн Сиракьюс - Buffalo Stallions 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Сиракьюс — Buffalo Stallions, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Chuck Wilbur Field.