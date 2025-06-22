Смотреть онлайн Burlington United FC - Bristol Rhythm AFC 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Burlington United FC — Bristol Rhythm AFC, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .