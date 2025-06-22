22.06.2025
Смотреть онлайн Джэксонвилл Армада (23) - FC Florida 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Джэксонвилл Армада (23) — FC Florida, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Patton Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Patton Park
Чемпионат США - NPSL
Джэксонвилл Армада (23)
3'
18'
19'
27'
36'
37'
Завершен
6 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 6:0
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
3'
Джэксонвилл Армада (23) - 1-ый Гол
5'
FC Florida - Угловой
5'
FC Florida - Угловой
11'
Джэксонвилл Армада (23) - Угловой
12'
Джэксонвилл Армада (23) - Угловой
18'
Джэксонвилл Армада (23) - 2-ой Гол
19'
Джэксонвилл Армада (23) - 3-ий Гол
27'
Джэксонвилл Армада (23) - 4-ый Гол
33'
Джэксонвилл Армада (23) - Угловой
36'
Джэксонвилл Армада (23) - 5-ый Гол
37'
Джэксонвилл Армада (23) - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 6:0
51'
FC Florida - Угловой
75'
Джэксонвилл Армада (23) - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0
Превью матча Джэксонвилл Армада (23) — FC Florida
Статистика матча
Атаки
119
91
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
10
3
