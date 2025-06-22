Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Oklahoma Utd FC - КФ10 Хьюстон 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США - NPSL: Oklahoma Utd FCКФ10 Хьюстон, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат США - NPSL
Oklahoma Utd FC
Завершен
4 : 0
22 июня 2025
КФ10 Хьюстон
Смотреть онлайн
Превью матча Oklahoma Utd FC — КФ10 Хьюстон

Игры 1 тур
03.08.2025
Эль Фаролито
2:3
Hickory FC
Завершен
20.07.2025
Эль Фаролито
4:1
Cruizers FC
Завершен
20.07.2025
Флауэр Сити Юнион
0:3
Michigan Rangers
Завершен
20.07.2025
Hickory FC
1:0
Лаббок Матадорс
Завершен
20.07.2025
Вест Честер Юнайтед
1:2
Ristozi FC
Завершен
13.07.2025
West Texas FC
2:4
Лаббок Матадорс
Завершен
13.07.2025
Siouxland United FC
3:0
Джой Сент Луис Парк
Завершен
13.07.2025
Virginia Dream
1:2
Ristozi FC
Завершен
13.07.2025
Вест Честер Юнайтед
2:1
Филадельфия Юкрейниан
Завершен
13.07.2025
Джэксонвилл Армада (23)
2:0
Наплес Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Флауэр Сити Юнион
-:-
Ambassadors FC Ohio
Отменен
12.07.2025
Хартфорд Сити
0:1
New Haven United
Завершен
06.07.2025
Лаббок Матадорс
1:2
West Texas FC
Завершен
06.07.2025
Форт Ворт Вакерос
-:-
КФ10 Хьюстон
Отменен
06.07.2025
Wisconsin Conquerors FC
0:2
Милуоки Торрент
Завершен
06.07.2025
Нью Орлеанс Джестерс
1:3
Джэксонвилл Армада (23)
Завершен
06.07.2025
Мотаун
5:1
WC Predators
Завершен
06.07.2025
Philadelphia Union Ds
-:-
Джексон Лайонс
Отменен
06.07.2025
Buffalo Stallions
3:4
Ambassadors FC Ohio
Завершен
06.07.2025
Virginia Dream
6:0
Вирджиния Бич Сити
Завершен
06.07.2025
FC Florida
3:6
Орландо Лион
Завершен
05.07.2025
Alexandria Rough Diamonds
0:10
Александрия Редс
Завершен
03.07.2025
ФК Арканзас Вулвз
4:3
Oklahoma Utd FC
Завершен
03.07.2025
Дулут
3:2
Siouxland United FC
Завершен
03.07.2025
Ambassadors FC Ohio
4:1
Ерие Коммодорес
Завершен
03.07.2025
Сиракьюс
0:4
Rochester NY FC Academy
Завершен
03.07.2025
Buffalo Stallions
0:3
Флауэр Сити Юнион
Завершен
03.07.2025
DMV Elite FC
1:2
District Elite FC
Завершен
03.07.2025
Burlington United FC
0:0
865 Alliance
Завершен
03.07.2025
New Jersey United AC
4:1
Players Development Academy
Завершен
03.07.2025
Пенсильвания Классикс
1:3
Вест Честер Юнайтед
Завершен
03.07.2025
Bristol Rhythm AFC
3:6
Charlottetowne Hops
Завершен
02.07.2025
Майами Датч Лайонс
1:2
Наплес Юнайтед
Завершен
29.06.2025
San Leandro Utd
-:-
Сакраменто Голд
Отменен
29.06.2025
Oklahoma Utd FC
2:2
Лаббок Матадорс
Завершен
29.06.2025
New Jersey United AC
3:3
Джексон Лайонс
Завершен
29.06.2025
Iowa Demon Hawks
0:1
Дулут
Завершен
29.06.2025
Милуоки Торрент
2:4
Michigan Rangers
Завершен
29.06.2025
Minnesota Blizzard FC
0:2
Siouxland United FC
Завершен
29.06.2025
Virginia Dream
6:2
District Elite FC
Завершен
29.06.2025
Вирджиния Бич Сити
6:2
Фредерик
Завершен
28.06.2025
СК Кливленд
-:-
Niagara 1812
Отменен
27.06.2025
КФ10 Хьюстон
0:2
Браунсвилл
Завершен
27.06.2025
Александрия Редс
0:2
Ristozi FC
Завершен
27.06.2025
FC Florida
0:2
Майами Датч Лайонс
Завершен
26.06.2025
Джой Сент Луис Парк
2:1
Minnesota Blizzard FC
Завершен
26.06.2025
Вест Честер Юнайтед
8:0
Хершеи
Завершен
26.06.2025
West Texas FC
0:1
Форт Ворт Вакерос
Завершен
26.06.2025
Электрик Сити Шок СК
0:1
Филадельфия Юкрейниан
Завершен
26.06.2025
865 Alliance
2:1
Порт Сити
Завершен
25.06.2025
American Soccer Club NY
1:1
Хартфорд Сити
Завершен
24.06.2025
New Jersey United AC
3:0
WC Predators
Завершен
22.06.2025
Хартфорд Сити
2:0
Osner's FC
Завершен
22.06.2025
Сакраменто Голд
3:1
California Odyssey
Завершен
22.06.2025
Oklahoma Utd FC
4:0
КФ10 Хьюстон
Завершен
22.06.2025
Дулут
0:0
Сиоукс Фолс Тандер
Завершен
22.06.2025
Iowa Demon Hawks
3:0
Minnesota Blizzard FC
Завершен
22.06.2025
Браунсвилл
4:3
Форт Ворт Вакерос
Завершен
22.06.2025
Вирджиния Бич Сити
1:5
District Elite FC
Завершен
22.06.2025
Charlottetowne Hops
1:5
Аппалачиан
Завершен
22.06.2025
Эль Фаролито
5:0
Real San Jose
Прерванный и не будет доигран
22.06.2025
Players Development Academy
4:3
Philadelphia Union Ds
Завершен
22.06.2025
Грув Соккер Юнайтед
1:0
Ristozi FC
Завершен
22.06.2025
Нью- Йорк Шокерс
1:1
American Soccer Club NY
Завершен
22.06.2025
Джэксонвилл Армада (23)
6:0
FC Florida
Завершен
22.06.2025
Наплес Юнайтед
2:2
Орландо Лион
Завершен
22.06.2025
Джексон Лайонс
4:1
WC Predators
Завершен
22.06.2025
Hickory FC
4:1
865 Alliance
Завершен
22.06.2025
СК Кливленд
3:2
Сиракьюс
Завершен
22.06.2025
DMV Elite FC
1:2
Александрия Редс
Завершен
22.06.2025
FC Pride
4:1
Wisconsin Conquerors FC
Завершен
22.06.2025
Ерие Коммодорес
3:1
Ambassadors FC Ohio
Завершен
22.06.2025
Электрик Сити Шок СК
5:0
Хершеи
Завершен
Комментарии к матчу
