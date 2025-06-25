25.06.2025
Смотреть онлайн American Soccer Club NY - Хартфорд Сити 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: American Soccer Club NY — Хартфорд Сити, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США - NPSL
Завершен
1 : 1
25 июня 2025
Хартфорд Сити
45+5'
Хартфорд Сити
45+5'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
18'
American Soccer Club NY - 1-ый Гол
44'
American Soccer Club NY - Угловой
45+5'
Хартфорд Сити - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
84'
American Soccer Club NY - Угловой
85'
American Soccer Club NY - Угловой
86'
American Soccer Club NY - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Превью матча American Soccer Club NY — Хартфорд Сити
Статистика матча
Атаки
106
113
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу