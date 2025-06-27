27.06.2025
Смотреть онлайн FC Florida - Майами Датч Лайонс 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: FC Florida — Майами Датч Лайонс, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США - NPSL
Завершен
0 : 2
27 июня 2025
Майами Датч Лайонс
86'
90+2'
Счет после первого тайма 0:0
Майами Датч Лайонс FC
90+2'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,3
Текстовая трансляция
8'
FC Florida - Угловой
21'
FC Florida - Угловой
42'
FC Florida - Угловой
49'
Майами Датч Лайонс FC - Угловой
75'
FC Florida - Угловой
82'
Майами Датч Лайонс FC - Угловой
86'
Майами Датч Лайонс FC - 1-ый Гол
90+2'
Майами Датч Лайонс FC - 2-ой Гол
Превью матча FC Florida — Майами Датч Лайонс
Статистика матча
Атаки
96
63
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
3
5
