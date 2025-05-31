31.05.2025
Смотреть онлайн Уогга Сити Уондерерс - Канберра Олимпик 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Уогга Сити Уондерерс — Канберра Олимпик, 8 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Завершен
2 : 6
31 мая 2025
Превью матча Уогга Сити Уондерерс — Канберра Олимпик
История последних встреч
Уогга Сити Уондерерс
Канберра Олимпик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Уогга Сити Уондерерс
1:3
Канберра Олимпик
Игры 8 тур
