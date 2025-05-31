Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Уогга Сити Уондерерс - Канберра Олимпик 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Уогга Сити УондерерсКанберра Олимпик, 8 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Уогга Сити Уондерерс
Завершен
2 : 6
31 мая 2025
Канберра Олимпик
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Уогга Сити Уондерерс — Канберра Олимпик

История последних встреч

Уогга Сити Уондерерс
Уогга Сити Уондерерс
Канберра Олимпик
Уогга Сити Уондерерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Уогга Сити Уондерерс
Уогга Сити Уондерерс
1:3
Канберра Олимпик
Канберра Олимпик
Обзор
Игры 8 тур
31.05.2025
Белконнен Юнайтед
1:0
ФК Бриндабелла Блюс
Завершен
31.05.2025
Canberra Juventus
3:0
Вест Канберра Уондерерс
Завершен
31.05.2025
ФК АНУ
4:0
Канберра Уайт Иглз
Завершен
31.05.2025
Уогга Сити Уондерерс
2:6
Канберра Олимпик
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анахайм Анахайм
Чикаго Чикаго
30 Ноября
23:30
ФК Порту ФК Порту
Эшторил Эшторил
30 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA