25.05.2025
матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: WC Predators — Джексон Лайонс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США - NPSL
Завершен
5 : 4
25 мая 2025
Превью матча WC Predators — Джексон Лайонс
История последних встреч
WC Predators
Джексон Лайонс
0 побед
1 победа
0%
100%
22.06.2025
Джексон Лайонс
4:1
WC Predators
