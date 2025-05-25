25.05.2025
Смотреть онлайн Мотаун - New Jersey United AC 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Мотаун — New Jersey United AC . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США - NPSL
Завершен
0 : 1
25 мая 2025
Превью матча Мотаун — New Jersey United AC
История последних встреч
Мотаун
New Jersey United AC
1 победа
0 побед
100%
0%
21.06.2025
New Jersey United AC
0:4
Мотаун
