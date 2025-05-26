Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL : Niagara 1812 — Сиракьюс , 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Niagara 1812 — Сиракьюс

Команда Niagara 1812 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Сиракьюс, в том матче победу одержали гостьи.