Смотреть онлайн Дулут - Minnesota Blizzard FC 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Дулут — Minnesota Blizzard FC, 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ordean Stadium.