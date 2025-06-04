Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Philadelphia Union Ds - WC Predators 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США - NPSL: Philadelphia Union DsWC Predators, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат США - NPSL
Philadelphia Union Ds
18'
19'
22'
35'
39'
45+3'
87'
Завершен
7 : 1
04 июня 2025
WC Predators
43'
Philadelphia Union DS icon
18'
Philadelphia Union DS icon
19'
Philadelphia Union DS icon
22'
Philadelphia Union DS icon
35'
Philadelphia Union DS icon
39'
WC Predators icon
43'
Philadelphia Union DS icon
45+3'
Счет после первого тайма 6:1
Philadelphia Union DS icon
87'
Матч закончился со счётом 7:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
WC Predators - Угловой
7'
Угловой
Philadelphia Union DS - Угловой
18'
Philadelphia Union DS - 1-ый Гол
19'
Philadelphia Union DS - 2-ой Гол
22'
Philadelphia Union DS - 3-ий Гол
27'
Угловой
Philadelphia Union DS - Угловой
27'
Угловой
Philadelphia Union DS - Угловой
35'
Philadelphia Union DS - 4-ый Гол
39'
Philadelphia Union DS - 5-ый Гол
43'
WC Predators - 6-ый Гол
45+3'
Philadelphia Union DS - 7-ый Гол
Счет после первого тайма 6:1
50'
Угловой
Philadelphia Union DS - Угловой
73'
Угловой
Philadelphia Union DS - Угловой
87'
Philadelphia Union DS - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1

Превью матча Philadelphia Union Ds — WC Predators

Статистика матча

Атаки
101
91
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
10
4
Игры 1 тур
03.08.2025
Эль Фаролито
2:3
Hickory FC
Завершен
20.07.2025
Эль Фаролито
4:1
Cruizers FC
Завершен
20.07.2025
Флауэр Сити Юнион
0:3
Michigan Rangers
Завершен
20.07.2025
Hickory FC
1:0
Лаббок Матадорс
Завершен
20.07.2025
Вест Честер Юнайтед
1:2
Ristozi FC
Завершен
13.07.2025
West Texas FC
2:4
Лаббок Матадорс
Завершен
13.07.2025
Siouxland United FC
3:0
Джой Сент Луис Парк
Завершен
13.07.2025
Virginia Dream
1:2
Ristozi FC
Завершен
13.07.2025
Вест Честер Юнайтед
2:1
Филадельфия Юкрейниан
Завершен
13.07.2025
Джэксонвилл Армада (23)
2:0
Наплес Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Флауэр Сити Юнион
-:-
Ambassadors FC Ohio
Отменен
12.07.2025
Хартфорд Сити
0:1
New Haven United
Завершен
06.07.2025
Лаббок Матадорс
1:2
West Texas FC
Завершен
06.07.2025
Форт Ворт Вакерос
-:-
КФ10 Хьюстон
Отменен
06.07.2025
Wisconsin Conquerors FC
0:2
Милуоки Торрент
Завершен
06.07.2025
Нью Орлеанс Джестерс
1:3
Джэксонвилл Армада (23)
Завершен
06.07.2025
Мотаун
5:1
WC Predators
Завершен
06.07.2025
Philadelphia Union Ds
-:-
Джексон Лайонс
Отменен
06.07.2025
Buffalo Stallions
3:4
Ambassadors FC Ohio
Завершен
06.07.2025
Virginia Dream
6:0
Вирджиния Бич Сити
Завершен
06.07.2025
FC Florida
3:6
Орландо Лион
Завершен
05.07.2025
Alexandria Rough Diamonds
0:10
Александрия Редс
Завершен
03.07.2025
ФК Арканзас Вулвз
4:3
Oklahoma Utd FC
Завершен
03.07.2025
Дулут
3:2
Siouxland United FC
Завершен
03.07.2025
Ambassadors FC Ohio
4:1
Ерие Коммодорес
Завершен
03.07.2025
Сиракьюс
0:4
Rochester NY FC Academy
Завершен
03.07.2025
Buffalo Stallions
0:3
Флауэр Сити Юнион
Завершен
03.07.2025
DMV Elite FC
1:2
District Elite FC
Завершен
03.07.2025
Burlington United FC
0:0
865 Alliance
Завершен
03.07.2025
New Jersey United AC
4:1
Players Development Academy
Завершен
03.07.2025
Пенсильвания Классикс
1:3
Вест Честер Юнайтед
Завершен
03.07.2025
Bristol Rhythm AFC
3:6
Charlottetowne Hops
Завершен
02.07.2025
Майами Датч Лайонс
1:2
Наплес Юнайтед
Завершен
29.06.2025
San Leandro Utd
-:-
Сакраменто Голд
Отменен
29.06.2025
Oklahoma Utd FC
2:2
Лаббок Матадорс
Завершен
29.06.2025
New Jersey United AC
3:3
Джексон Лайонс
Завершен
29.06.2025
Iowa Demon Hawks
0:1
Дулут
Завершен
29.06.2025
Милуоки Торрент
2:4
Michigan Rangers
Завершен
29.06.2025
Minnesota Blizzard FC
0:2
Siouxland United FC
Завершен
29.06.2025
Virginia Dream
6:2
District Elite FC
Завершен
29.06.2025
Вирджиния Бич Сити
6:2
Фредерик
Завершен
28.06.2025
СК Кливленд
-:-
Niagara 1812
Отменен
27.06.2025
КФ10 Хьюстон
0:2
Браунсвилл
Завершен
27.06.2025
Александрия Редс
0:2
Ristozi FC
Завершен
27.06.2025
FC Florida
0:2
Майами Датч Лайонс
Завершен
26.06.2025
Джой Сент Луис Парк
2:1
Minnesota Blizzard FC
Завершен
26.06.2025
Вест Честер Юнайтед
8:0
Хершеи
Завершен
26.06.2025
West Texas FC
0:1
Форт Ворт Вакерос
Завершен
26.06.2025
Электрик Сити Шок СК
0:1
Филадельфия Юкрейниан
Завершен
26.06.2025
865 Alliance
2:1
Порт Сити
Завершен
25.06.2025
American Soccer Club NY
1:1
Хартфорд Сити
Завершен
24.06.2025
New Jersey United AC
3:0
WC Predators
Завершен
22.06.2025
Хартфорд Сити
2:0
Osner's FC
Завершен
22.06.2025
Сакраменто Голд
3:1
California Odyssey
Завершен
22.06.2025
Oklahoma Utd FC
4:0
КФ10 Хьюстон
Завершен
22.06.2025
Дулут
0:0
Сиоукс Фолс Тандер
Завершен
22.06.2025
Iowa Demon Hawks
3:0
Minnesota Blizzard FC
Завершен
22.06.2025
Браунсвилл
4:3
Форт Ворт Вакерос
Завершен
22.06.2025
Вирджиния Бич Сити
1:5
District Elite FC
Завершен
22.06.2025
Charlottetowne Hops
1:5
Аппалачиан
Завершен
22.06.2025
Эль Фаролито
5:0
Real San Jose
Прерванный и не будет доигран
22.06.2025
Players Development Academy
4:3
Philadelphia Union Ds
Завершен
22.06.2025
Грув Соккер Юнайтед
1:0
Ristozi FC
Завершен
22.06.2025
Нью- Йорк Шокерс
1:1
American Soccer Club NY
Завершен
22.06.2025
Джэксонвилл Армада (23)
6:0
FC Florida
Завершен
22.06.2025
Наплес Юнайтед
2:2
Орландо Лион
Завершен
22.06.2025
Джексон Лайонс
4:1
WC Predators
Завершен
22.06.2025
Hickory FC
4:1
865 Alliance
Завершен
22.06.2025
СК Кливленд
3:2
Сиракьюс
Завершен
22.06.2025
DMV Elite FC
1:2
Александрия Редс
Завершен
22.06.2025
FC Pride
4:1
Wisconsin Conquerors FC
Завершен
22.06.2025
Ерие Коммодорес
3:1
Ambassadors FC Ohio
Завершен
22.06.2025
Электрик Сити Шок СК
5:0
Хершеи
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA