04.06.2025
Смотреть онлайн Philadelphia Union Ds - WC Predators 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Philadelphia Union Ds — WC Predators, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США - NPSL
Philadelphia Union Ds
18'
19'
22'
35'
39'
45+3'
87'
Завершен
7 : 1
04 июня 2025
WC Predators
43'
WC Predators
43'
Philadelphia Union DS
45+3'
Счет после первого тайма 6:1
Матч закончился со счётом 7:1
Текстовая трансляция
5'
WC Predators - Угловой
7'
Philadelphia Union DS - Угловой
18'
Philadelphia Union DS - 1-ый Гол
19'
Philadelphia Union DS - 2-ой Гол
22'
Philadelphia Union DS - 3-ий Гол
27'
Philadelphia Union DS - Угловой
27'
Philadelphia Union DS - Угловой
35'
Philadelphia Union DS - 4-ый Гол
39'
Philadelphia Union DS - 5-ый Гол
43'
WC Predators - 6-ый Гол
45+3'
Philadelphia Union DS - 7-ый Гол
Счет после первого тайма 6:1
50'
Philadelphia Union DS - Угловой
73'
Philadelphia Union DS - Угловой
87'
Philadelphia Union DS - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1
Превью матча Philadelphia Union Ds — WC Predators
Статистика матча
Атаки
101
91
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
10
4
