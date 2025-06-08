Смотреть онлайн Мотаун - Philadelphia Union Ds 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Мотаун — Philadelphia Union Ds, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ranger Stadium.
Превью матча Мотаун — Philadelphia Union Ds
Команда Мотаун в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Philadelphia Union Ds, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-1. Команда Мотаун в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Philadelphia Union Ds забивает 1, пропускает 0.