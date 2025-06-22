22.06.2025
Смотреть онлайн СК Кливленд - Сиракьюс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: СК Кливленд — Сиракьюс, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе First Federal Lakewood Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: First Federal Lakewood Stadium
Чемпионат США - NPSL
СК Кливленд
66'
84'
90+2'
Завершен
3 : 2
22 июня 2025
Сиракьюс
23'
55'
Сиракьюс FC
23'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
Сиракьюс FC
55'
СК Кливленд
66'
СК Кливленд
84'
СК Кливленд
90+2'
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0
Текстовая трансляция
6'
Сиракьюс FC - Угловой
21'
СК Кливленд - Угловой
23'
Сиракьюс FC - 1-ый Гол
29'
СК Кливленд - Угловой
44'
СК Кливленд - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
47'
СК Кливленд - Угловой
52'
Сиракьюс FC - Угловой
55'
Сиракьюс FC - 2-ой Гол
58'
СК Кливленд - Угловой
66'
СК Кливленд - 3-ий Гол
84'
СК Кливленд - Угловой
84'
СК Кливленд - 4-ый Гол
90+2'
СК Кливленд - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0
Превью матча СК Кливленд — Сиракьюс
Статистика матча
Атаки
109
23
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
14
0
Удары в створ ворот
13
3
