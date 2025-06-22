22.06.2025
Смотреть онлайн Браунсвилл - Форт Ворт Вакерос 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Браунсвилл — Форт Ворт Вакерос, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Brownsville Sports Park Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Brownsville Sports Park Stadium
Чемпионат США - NPSL
Завершен
4 : 3
22 июня 2025
Превью матча Браунсвилл — Форт Ворт Вакерос
