22.06.2025
Смотреть онлайн Сакраменто Голд - California Odyssey 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Сакраменто Голд — California Odyssey, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Capital Christian School.
МСК, 1 тур, Стадион: Capital Christian School
Чемпионат США - NPSL
Сакраменто Голд
5'
17'
81'
Завершен
3 : 1
22 июня 2025
Сакраменто Голд
17'
Счет после первого тайма 2:0
Сакраменто Голд
81'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Сакраменто Голд - 1-ый Гол
17'
Сакраменто Голд - 2-ой Гол
22'
Сакраменто Голд - Угловой
26'
California Odyssey - Угловой
43'
California Odyssey - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
49'
California Odyssey - Угловой
58'
California Odyssey - Угловой
65'
California Odyssey - Угловой
81'
Сакраменто Голд - 3-ий Гол
83'
California Odyssey - 4-ый Гол
90+1'
California Odyssey - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча Сакраменто Голд — California Odyssey
Статистика матча
Атаки
92
104
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
10
11
