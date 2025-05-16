Смотреть онлайн Дулут - Джой Сент Луис Парк 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Дулут — Джой Сент Луис Парк, 1 тур . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ordean Stadium.