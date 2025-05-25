25.05.2025
Смотреть онлайн Global Soccer Pathways - Наплес Юнайтед 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Global Soccer Pathways — Наплес Юнайтед . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США - NPSL
Завершен
1 : 5
25 мая 2025
Превью матча Global Soccer Pathways — Наплес Юнайтед
История последних встреч
Global Soccer Pathways
Наплес Юнайтед
0 побед
1 победа
0%
100%
19.06.2025
Наплес Юнайтед
7:1
Global Soccer Pathways
Комментарии к матчу