Смотреть онлайн ФК Арканзас Вулвз - Форт Ворт Вакерос 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: ФК Арканзас Вулвз — Форт Ворт Вакерос . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США - NPSL
Завершен
0 : 3
25 мая 2025
Превью матча ФК Арканзас Вулвз — Форт Ворт Вакерос
История последних встреч
ФК Арканзас Вулвз
Форт Ворт Вакерос
0 побед
1 победа
0%
100%
30.05.2025
Форт Ворт Вакерос
2:1
ФК Арканзас Вулвз
