Смотреть онлайн Siouxland United FC - Джой Сент Луис Парк 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Siouxland United FC — Джой Сент Луис Парк, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Превью матча Siouxland United FC — Джой Сент Луис Парк
Команда Siouxland United FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Джой Сент Луис Парк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда Siouxland United FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Джой Сент Луис Парк забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Siouxland United FC, в том матче победу одержали хозяева.