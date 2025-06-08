Превью матча West Texas FC — Лаббок Матадорс

Команда West Texas FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Лаббок Матадорс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда West Texas FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Лаббок Матадорс забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды West Texas FC, в том матче победу одержали гостьи.