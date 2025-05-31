31.05.2025
Смотреть онлайн South Hobart FC 2 - Хобарт Юнайтед 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: South Hobart FC 2 — Хобарт Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Завершен
6 : 1
31 мая 2025
Превью матча South Hobart FC 2 — Хобарт Юнайтед
История последних встреч
South Hobart FC 2
Хобарт Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Хобарт Юнайтед
3:6
South Hobart FC 2
