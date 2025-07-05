Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн Вест Аделаида - Стерт Лайонс 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Вест АделаидаСтерт Лайонс, 17 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куперс.

МСК, 17 тур, Стадион: Стадион Куперс
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Вест Аделаида
71'
Завершен
1 : 1
05 июля 2025
Стерт Лайонс
29'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Стерт Лайонс icon
29'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Вест Аделаида icon
71'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
16'
Угловой
Вест Аделаида - Угловой
27'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
29'
Стерт Лайонс - Незабитый пенальти
29'
Стерт Лайонс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
48'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
48'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
50'
Вест Аделаида - Незабитый пенальти
64'
Угловой
Вест Аделаида - Угловой
71'
Вест Аделаида - 2-ой Гол
74'
Угловой
Вест Аделаида - Угловой
80'
Угловой
Вест Аделаида - Угловой
86'
Угловой
Вест Аделаида - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Превью матча Вест Аделаида — Стерт Лайонс

История последних встреч

Вест Аделаида
Вест Аделаида
Стерт Лайонс
Вест Аделаида
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
Стерт Лайонс
Стерт Лайонс
2:3
Вест Аделаида
Вест Аделаида
Обзор

Статистика матча

Атаки
78
45
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Лада Лада
5 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Нефтехимик Нефтехимик
5 Января
14:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
5 Января
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Января
13:00
Red Machine U20 Red Machine U20
МХК Спартак МХК Спартак
5 Января
17:00
КооКоо КооКоо
Сайпа Сайпа
5 Января
19:30
Таппара Таппара
ХПК ХПК
5 Января
19:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
5 Января
13:00
Юкурит Юкурит
Лукко Лукко
5 Января
19:30
СКА-Нева СКА-Нева
Барс Барс
5 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA