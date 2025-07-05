05.07.2025
Смотреть онлайн Вест Аделаида - Стерт Лайонс 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Вест Аделаида — Стерт Лайонс, 17 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куперс.
МСК, 17 тур, Стадион: Стадион Куперс
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Вест Аделаида
71'
Завершен
1 : 1
05 июля 2025
Стерт Лайонс
29'
Стерт Лайонс
29'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Вест Аделаида
71'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
6'
Стерт Лайонс - Угловой
16'
Вест Аделаида - Угловой
27'
Стерт Лайонс - Угловой
29'
Стерт Лайонс - Незабитый пенальти
29'
Стерт Лайонс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
48'
Стерт Лайонс - Угловой
48'
Стерт Лайонс - Угловой
50'
Вест Аделаида - Незабитый пенальти
64'
Вест Аделаида - Угловой
71'
Вест Аделаида - 2-ой Гол
74'
Вест Аделаида - Угловой
80'
Вест Аделаида - Угловой
86'
Вест Аделаида - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Превью матча Вест Аделаида — Стерт Лайонс
История последних встреч
Вест Аделаида
Стерт Лайонс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
Стерт Лайонс
2:3
Вест Аделаида
Статистика матча
Атаки
78
45
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу