21.05.2025
Смотреть онлайн Гремио - ССА 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Гремио — ССА, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Гремио.
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Текстовая трансляция
13'
Гремио - Угловой
15'
ССА - Угловой
21'
Гремио - Угловой
21'
Гремио - Угловой
33'
Гремио - Угловой
38'
Гремио - Угловой
47'
ССА - Угловой
59'
Гремио - Угловой
64'
Гремио - Угловой
82'
Гремио - Угловой
85'
Гремио - Угловой
88'
Гремио - Угловой
89'
Гремио - Угловой
90+8'
Гремио - Угловой
90+12'
ССА - Угловой
Превью матча Гремио — ССА
Гремио
Статистика матча
Комментарии к матчу