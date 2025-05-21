Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн Гремио - ССА 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: ГремиоССА, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Гремио.

МСК, 9 тур, Стадион: Арена Гремио
Кубок Бразилии по футболу
Гремио
Завершен
0 : 0
21 мая 2025
ССА
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Гремио - Угловой
15'
Угловой
ССА - Угловой
21'
Угловой
Гремио - Угловой
21'
Угловой
Гремио - Угловой
33'
Угловой
Гремио - Угловой
38'
Угловой
Гремио - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
47'
Угловой
ССА - Угловой
59'
Угловой
Гремио - Угловой
64'
Угловой
Гремио - Угловой
82'
Угловой
Гремио - Угловой
85'
Угловой
Гремио - Угловой
88'
Угловой
Гремио - Угловой
89'
Угловой
Гремио - Угловой
90+8'
Угловой
Гремио - Угловой
90+12'
Угловой
ССА - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4

Превью матча Гремио — ССА

Гремио Гремио
1
Бразилия
Tiago Volpi
2
Бразилия
Joao Lucas
19
Перу
Erick Noriega
4
Аргентина
Каннеманн
23
Бразилия
Marlon
29
Бразилия
Артур
6
Колумбия
Густаво Куэльяр
47
Бразилия
Alysson Edward Franco da Rocha
8
Бразилия
Эденилсон
9
Бельгия
Фрэнсис Амузу
95
Бразилия
Карлос Винисиус
ССА ССА
11
Бразилия
Guilherme Cachoeira Silveira
6
Бразилия
Enzo Henrique dos Santos
1
Бразилия
Gabriel Luis Goncalves Felix
10
Бразилия
Brayann Brito Bautista
4
Islan Rafael Ramos Fernandes
3
Бразилия
Betao
7
Бразилия
Силаш
5
Бразилия
Гуилерме Камачо
9
Бразилия
Tiago Marques
8
Бразилия
Gustavo Amorim Nicola
2
Бразилия
Felipe

Статистика матча

Владение мячом
Гремио Гремио
72%
ССА ССА
28%
Атаки
161
68
Угловые
12
3
Фолы
10
14
Удары (всего)
12
3
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
7
3
Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
22.05.2025
Атлетико Минейро
4:0
ФК Маринга
Завершен
22.05.2025
Фламенго
4:2
Ботафого ПБ
Завершен
22.05.2025
Коринтианс
1:0
Гремио Новоризонтино
Завершен
22.05.2025
ФК Баия
4:0
Пайсанду
Завершен
22.05.2025
Апаресиденсе
1:4
Флуминенсе
Завершен
22.05.2025
Форталеза
2:5
Ретро Бразил
Завершен
21.05.2025
Гремио
0:0
ССА
Завершен
21.05.2025
Наутико Капибарибе
1:2
Сан-Паулу
Завершен
21.05.2025
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Бруске
Завершен
21.05.2025
Васко да Гама
8:7
Операрио ПР
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бурж Бурж
19 Ноября
22:30
Милан Милан
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина
19 Ноября
22:30
Вальядолид Вальядолид
Эстрела Эстрела
19 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA