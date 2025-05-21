21.05.2025
Смотреть онлайн Наутико Капибарибе - Сан-Паулу 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Наутико Капибарибе — Сан-Паулу, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пернамбуку.
МСК, 9 тур, Стадион: Арена Пернамбуку
Кубок Бразилии по футболу
Наутико Капибарибе
Helio Borges 83'
Завершен
1 : 2
21 мая 2025
Сан-Паулу
Neves 4'
Rodrigo Huendra Almeida Mendonca 75'
Текстовая трансляция
3'
Сан-Паулу - Угловой
4'
Сан-Паулу - Угловой
4'
Neves - 1-ый Гол
9'
Сан-Паулу - Угловой
13'
Сан-Паулу - Угловой
24'
Наутико Капибарибе - Угловой
29'
Наутико Капибарибе - Угловой
35'
Наутико Капибарибе - Угловой
44'
Наутико Капибарибе - Угловой
45+4'
Наутико Капибарибе - Угловой
45+5'
Сан-Паулу - Угловой
45+6'
Сан-Паулу - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
69'
Наутико Капибарибе - Угловой
75'
Rodrigo Huendra Almeida Mendonca - 2-ой Гол
83'
Наутико Капибарибе - Угловой
83'
Helio Borges - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,2
Превью матча Наутико Капибарибе — Сан-Паулу
Статистика матча
Владение мячом
44%
Атаки
121
76
Угловые
7
6
Фолы
16
16
Удары (всего)
6
10
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
5
5
