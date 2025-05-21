Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Наутико Капибарибе - Сан-Паулу 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: Наутико КапибарибеСан-Паулу, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пернамбуку.

МСК, 9 тур, Стадион: Арена Пернамбуку
Кубок Бразилии по футболу
Наутико Капибарибе
Helio Borges 83'
Завершен
1 : 2
21 мая 2025
Сан-Паулу
Neves 4'
Rodrigo Huendra Almeida Mendonca 75'
Смотреть онлайн
Neves - Сан-Паулу icon
4'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Rodrigo Huendra Almeida Mendonca icon
75'
Helio Borges - Наутико Капибарибе icon
83'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
4'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
4'
Neves - 1-ый Гол
9'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
13'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
24'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
29'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
35'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
44'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
45+4'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
45+5'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
45+6'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
69'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
75'
Rodrigo Huendra Almeida Mendonca - 2-ой Гол
83'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
83'
Helio Borges - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,2

Превью матча Наутико Капибарибе — Сан-Паулу

Статистика матча

Владение мячом
Наутико Капибарибе Наутико Капибарибе
56%
Сан-Паулу Сан-Паулу
44%
Атаки
121
76
Угловые
7
6
Фолы
16
16
Удары (всего)
6
10
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
5
5
Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
22.05.2025
Атлетико Минейро
4:0
ФК Маринга
Завершен
22.05.2025
Фламенго
4:2
Ботафого ПБ
Завершен
22.05.2025
Коринтианс
1:0
Гремио Новоризонтино
Завершен
22.05.2025
ФК Баия
4:0
Пайсанду
Завершен
22.05.2025
Апаресиденсе
1:4
Флуминенсе
Завершен
22.05.2025
Форталеза
2:5
Ретро Бразил
Завершен
21.05.2025
Гремио
0:0
ССА
Завершен
21.05.2025
Наутико Капибарибе
1:2
Сан-Паулу
Завершен
21.05.2025
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Бруске
Завершен
21.05.2025
Васко да Гама
8:7
Операрио ПР
Завершен
Комментарии к матчу
