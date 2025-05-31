Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Вело Клуб U20 - Ювентус СП U20 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Паулиста U20: Вело Клуб U20Ювентус СП U20, 6 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Benito Agnelo Castellano.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Benito Agnelo Castellano
Чемпионат Паулиста U20
Вело Клуб U20
13'
84'
Завершен
2 : 1
31 мая 2025
Ювентус СП U20
27'
Смотреть онлайн
Вело Клуб U20 icon
13'
Ювентус СП U20 icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Вело Клуб U20 icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Вело Клуб U20 - Угловой
13'
Вело Клуб U20 - 1-ый Гол
21'
Угловой
Вело Клуб U20 - Угловой
22'
Угловой
Вело Клуб U20 - Угловой
24'
Угловой
Ювентус СП U20 - Угловой
27'
Ювентус СП U20 - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Вело Клуб U20 - Угловой
45+3'
Угловой
Ювентус СП U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Вело Клуб U20 - Угловой
54'
Угловой
Ювентус СП U20 - Угловой
68'
Угловой
Ювентус СП U20 - Угловой
84'
Вело Клуб U20 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Вело Клуб U20 — Ювентус СП U20

Статистика матча

Владение мячом
Вело Клуб U20 Вело Клуб U20
46%
Ювентус СП U20 Ювентус СП U20
54%
Атаки
146
144
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
