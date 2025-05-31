31.05.2025
Смотреть онлайн Вело Клуб U20 - Ювентус СП U20 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Паулиста U20: Вело Клуб U20 — Ювентус СП U20, 6 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Benito Agnelo Castellano.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Benito Agnelo Castellano
Чемпионат Паулиста U20
Текстовая трансляция
6'
Вело Клуб U20 - Угловой
13'
Вело Клуб U20 - 1-ый Гол
21'
Вело Клуб U20 - Угловой
22'
Вело Клуб U20 - Угловой
24'
Ювентус СП U20 - Угловой
27'
Ювентус СП U20 - 2-ой Гол
45+1'
Вело Клуб U20 - Угловой
45+3'
Ювентус СП U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Вело Клуб U20 - Угловой
54'
Ювентус СП U20 - Угловой
68'
Ювентус СП U20 - Угловой
84'
Вело Клуб U20 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
146
144
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
2
