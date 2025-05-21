Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Атлетико Паранаэнсе - Бруске 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: Атлетико ПаранаэнсеБруске, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Байшада.

МСК, 9 тур, Стадион: Арена Байшада
Кубок Бразилии по футболу
Атлетико Паранаэнсе
Kaua Moraes 2'
Завершен
1 : 0
21 мая 2025
Бруске
Kaua Moraes - Атлетико Паранаэнсе icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Kaua Moraes - 1-ый Гол
10'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
14'
Угловой
Бруске - Угловой
15'
Угловой
Бруске - Угловой
31'
Угловой
Бруске - Угловой
42'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
45+1'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Бруске - Угловой
52'
Угловой
Бруске - Угловой
60'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
67'
Угловой
Бруске - Угловой
71'
Угловой
Бруске - Угловой
72'
Угловой
Бруске - Угловой
79'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
90+4'
Угловой
Бруске - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Атлетико Паранаэнсе — Бруске

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
45%
Бруске Бруске
55%
Атаки
98
80
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
14
4
Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
22.05.2025
Атлетико Минейро
4:0
ФК Маринга
Завершен
22.05.2025
Фламенго
4:2
Ботафого ПБ
Завершен
22.05.2025
Коринтианс
1:0
Гремио Новоризонтино
Завершен
22.05.2025
ФК Баия
4:0
Пайсанду
Завершен
22.05.2025
Апаресиденсе
1:4
Флуминенсе
Завершен
22.05.2025
Форталеза
2:5
Ретро Бразил
Завершен
21.05.2025
Гремио
0:0
ССА
Завершен
21.05.2025
Наутико Капибарибе
1:2
Сан-Паулу
Завершен
21.05.2025
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Бруске
Завершен
21.05.2025
Васко да Гама
8:7
Операрио ПР
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
