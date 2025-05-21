21.05.2025
Смотреть онлайн Атлетико Паранаэнсе - Бруске 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Атлетико Паранаэнсе — Бруске, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Байшада.
МСК, 9 тур, Стадион: Арена Байшада
Кубок Бразилии по футболу
Атлетико Паранаэнсе
Kaua Moraes 2'
Завершен
1 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
2'
Kaua Moraes - 1-ый Гол
10'
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
14'
Бруске - Угловой
15'
Бруске - Угловой
31'
Бруске - Угловой
42'
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
45+1'
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Бруске - Угловой
52'
Бруске - Угловой
60'
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
67'
Бруске - Угловой
71'
Бруске - Угловой
72'
Бруске - Угловой
79'
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
90+4'
Бруске - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Атлетико Паранаэнсе — Бруске
Статистика матча
Владение мячом
55%
Атаки
98
80
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
14
4
Комментарии к матчу