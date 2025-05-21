Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Васко да Гама - Операрио ПР 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: Васко да ГамаОперарио ПР, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сао Жануарио. Судить этот матч будет Savio Pereira Sampaio.

МСК, 9 тур, Стадион: Сао Жануарио
Кубок Бразилии по футболу
Васко да Гама
Ze Vitor 42'
Завершен
8 : 7
21 мая 2025
Операрио ПР
Адемилсон 90+3'
Смотреть онлайн
Ze Vitor icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
Адемилсон icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,0
Васко да Гама
Пенальти
Операрио ПР icon
Пенальти
Васко да Гама
Пенальти
Васко да Гама
Пенальти
Операрио ПР icon
Пенальти
Операрио ПР icon
Пенальти
Васко да Гама
Пенальти
Операрио ПР icon
Пенальти
Васко да Гама
Пенальти
Операрио ПР icon
Пенальти
Васко да Гама
Пенальти
Операрио ПР icon
Пенальти
Васко да Гама
Пенальти
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
42'
Ze Vitor - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
56'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
69'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
83'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
90+1'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
90+3'
Адемилсон - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,0
1-ый
Васко да Гама - Пенальти
1-ый
Операрио ПР - Пенальти
2-ой
Васко да Гама - Пенальти
3-ий
Васко да Гама - Пенальти
3-ий
Операрио ПР - Пенальти
4-ый
Операрио ПР - Пенальти
5-ый
Васко да Гама - Пенальти
5-ый
Операрио ПР - Пенальти
6-ый
Васко да Гама - Пенальти
6-ый
Операрио ПР - Пенальти
7-ый
Васко да Гама - Пенальти
7-ый
Операрио ПР - Пенальти
9-ый
Васко да Гама - Пенальти

Превью матча Васко да Гама — Операрио ПР

Васко да Гама Васко да Гама
17
Португалия
Nuno Goncalo Rocha Moreira
3
Бразилия
Че Че
1
Бразилия
Leo Jardim
99
Аргентина
Pablo Vegetti
25
Бразилия
Hugo Moura
6
Бразилия
Lucas Piton Crivellaro
44
Бразилия
Luiz Gustavo
96
Бразилия
Paulo Henrique
38
Бразилия
Joao Victor da Silva Marcelino
77
Бразилия
Rayan Vitor Simplício Rocha
11
Бразилия
Филиппе Коутиньо
Тренер
Бразилия
Фернандо Диниз
Операрио ПР Операрио ПР
89
Бразилия
Daniel Amorim
8
Колумбия
Juan Zuluaga
93
Бразилия
Allan Godoi Santos
20
Бразилия
Франсержио
27
Бразилия
Gabriel Feliciano da Silva
32
Португалия
Marcos Paulo
72
Бразилия
Талес Бенто
29
Бразилия
Аллано
1
Бразилия
Elias
10
Бразилия
Бошилья
30
Бразилия
Joseph
Тренер
Бразилия
Bruno Pivetti

Статистика матча

Владение мячом
Васко да Гама Васко да Гама
52%
Операрио ПР Операрио ПР
48%
Атаки
92
106
Угловые
3
3
Фолы
17
7
Удары (всего)
12
9
Удары мимо ворот
14
8
Удары в створ ворот
7
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Savio Pereira Sampaio (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Savio Pereira Sampaio назначал пенальти

Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
22.05.2025
Атлетико Минейро
4:0
ФК Маринга
Завершен
22.05.2025
Фламенго
4:2
Ботафого ПБ
Завершен
22.05.2025
Коринтианс
1:0
Гремио Новоризонтино
Завершен
22.05.2025
ФК Баия
4:0
Пайсанду
Завершен
22.05.2025
Апаресиденсе
1:4
Флуминенсе
Завершен
22.05.2025
Форталеза
2:5
Ретро Бразил
Завершен
21.05.2025
Гремио
0:0
ССА
Завершен
21.05.2025
Наутико Капибарибе
1:2
Сан-Паулу
Завершен
21.05.2025
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Бруске
Завершен
21.05.2025
Васко да Гама
8:7
Операрио ПР
Завершен
