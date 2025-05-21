Смотреть онлайн Васко да Гама - Операрио ПР 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Васко да Гама — Операрио ПР, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сао Жануарио. Судить этот матч будет Savio Pereira Sampaio.
Превью матча Васко да Гама — Операрио ПР
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Savio Pereira Sampaio (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Savio Pereira Sampaio назначал пенальти