23.05.2025

Смотреть онлайн Палмейрас - Сеара 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: ПалмейрасСеара, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Anderson Daronco.

МСК, 9 тур, Стадион: Альянц Парк
Кубок Бразилии по футболу
Палмейрас
Estevao 67'
Estevao 70'
Jose Manuel Lopez 87'
Завершен
3 : 0
23 мая 2025
Сеара
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Estevao icon
67'
Estevao icon
70'
Jose Manuel Lopez icon
87'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Палмейрас - Угловой
3'
Угловой
Палмейрас - Угловой
13'
Угловой
Палмейрас - Угловой
19'
Угловой
Сеара - Угловой
25'
Угловой
Палмейрас - Угловой
28'
Угловой
Палмейрас - Угловой
41'
Угловой
Палмейрас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
Сеара - Угловой
59'
Угловой
Палмейрас - Угловой
67'
Палмейрас - Незабитый пенальти
67'
Estevao - 1-ый Гол
70'
Estevao - 2-ой Гол
75'
Угловой
Палмейрас - Угловой
80'
Угловой
Сеара - Угловой
80'
Угловой
Сеара - Угловой
87'
Jose Manuel Lopez - 3-ий Гол
90'
Угловой
Сеара - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Палмейрас — Сеара

Палмейрас Палмейрас
30
Бразилия
Лукас Эвангелиста
22
Уругвай
Joaquin Piquerez
3
Бразилия
Bruno Fuchs
5
Аргентина
Анибаль Морено
9
Бразилия
Vitor Ferreira
21
Бразилия
Weverton
4
Аргентина
Agustin Giay
18
Бразилия
Mauricio
15
Парагвай
Густаво Гомес
7
Бразилия
Фелипе Андерсон
41
Бразилия
Estevao
Тренер
Португалия
Абель Феррейра
Сеара Сеара
3
Бразилия
Marllon
79
Бразилия
Matheus Bahia
100
Аргентина
Лукас Андре Мугни
20
Бразилия
Jackson Diego Ibraim Fagundes
23
Бразилия
Willian Estefani Machado
7
Бразилия
Педро Энрике
2
Португалия
Рафаэл Рамос
16
Бразилия
Fernando Miguel
88
Бразилия
Fernando Sobral
27
Парагвай
Antonio Galeano
9
Бразилия
Pedro Raul
Тренер
Бразилия
Leonardo Conde

История последних встреч

Палмейрас
Палмейрас
Сеара
Палмейрас
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Палмейрас
Палмейрас
2:1
Сеара
Сеара
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Палмейрас Палмейрас
65%
Сеара Сеара
35%
Атаки
94
63
Угловые
8
5
Фолы
5
10
Удары (всего)
15
3
Удары мимо ворот
11
9
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 24% (6 из 25 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти

Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
22.05.2025
Атлетико Минейро
4:0
ФК Маринга
Завершен
22.05.2025
Фламенго
4:2
Ботафого ПБ
Завершен
22.05.2025
Коринтианс
1:0
Гремио Новоризонтино
Завершен
22.05.2025
ФК Баия
4:0
Пайсанду
Завершен
22.05.2025
Апаресиденсе
1:4
Флуминенсе
Завершен
22.05.2025
Форталеза
2:5
Ретро Бразил
Завершен
21.05.2025
Гремио
0:0
ССА
Завершен
21.05.2025
Наутико Капибарибе
1:2
Сан-Паулу
Завершен
21.05.2025
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Бруске
Завершен
21.05.2025
Васко да Гама
8:7
Операрио ПР
Завершен
Комментарии к матчу
