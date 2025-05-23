Смотреть онлайн Палмейрас - Сеара 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Палмейрас — Сеара, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Anderson Daronco.