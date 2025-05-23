23.05.2025
Смотреть онлайн Капитал КФ - Ботафого 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Капитал КФ — Ботафого, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион.
МСК, 9 тур, Стадион: Национальный стадион
Кубок Бразилии по футболу
Капитал КФ
Rodriguinho 31'
Завершен
1 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
28'
Capital DF - Угловой
31'
Rodriguinho - 1-ый Гол
34'
Ботафого - Угловой
36'
Ботафого - Угловой
43'
Capital DF - Угловой
45+1'
Ботафого - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
52'
Capital DF - Угловой
57'
Capital DF - Угловой
73'
Ботафого - Угловой
73'
Ботафого - Угловой
77'
Ботафого - Угловой
85'
Ботафого - Угловой
86'
Ботафого - Угловой
89'
Ботафого - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Превью матча Капитал КФ — Ботафого
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
66
116
Угловые
4
9
Фолы
12
12
Удары (всего)
7
11
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
3
4
