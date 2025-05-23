Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Мараканья - Интернаcьонал 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: МараканьяИнтернаcьонал, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Скарпелли.

МСК, 9 тур, Стадион: Орландо Скарпелли
Кубок Бразилии по футболу
Мараканья
Завершен
0 : 3
23 мая 2025
Интернаcьонал
Алан Патрик 50'
Ribeiro 73'
Оскар Ромеро 86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Алан Патрик icon
50'
Ribeiro - Интернаcьонал icon
73'
Оскар Ромеро icon
86'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
9'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
12'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
30'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
33'
Интернаcьонал - Незабитый пенальти
38'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
50'
Алан Патрик - 1-ый Гол
56'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
62'
Интернаcьонал - Незабитый пенальти
65'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
70'
Интернаcьонал - Незабитый пенальти
73'
Ribeiro - 2-ой Гол
86'
Оскар Ромеро - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,2

Превью матча Мараканья — Интернаcьонал

Статистика матча

Владение мячом
Мараканья Мараканья
39%
Интернаcьонал Интернаcьонал
61%
Атаки
51
107
Угловые
0
7
Фолы
4
11
Удары (всего)
4
31
Удары мимо ворот
2
21
Удары в створ ворот
3
7
Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
22.05.2025
Атлетико Минейро
4:0
ФК Маринга
Завершен
22.05.2025
Фламенго
4:2
Ботафого ПБ
Завершен
22.05.2025
Коринтианс
1:0
Гремио Новоризонтино
Завершен
22.05.2025
ФК Баия
4:0
Пайсанду
Завершен
22.05.2025
Апаресиденсе
1:4
Флуминенсе
Завершен
22.05.2025
Форталеза
2:5
Ретро Бразил
Завершен
21.05.2025
Гремио
0:0
ССА
Завершен
21.05.2025
Наутико Капибарибе
1:2
Сан-Паулу
Завершен
21.05.2025
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Бруске
Завершен
21.05.2025
Васко да Гама
8:7
Операрио ПР
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA