23.05.2025
Смотреть онлайн Мараканья - Интернаcьонал 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Мараканья — Интернаcьонал, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Скарпелли.
МСК, 9 тур, Стадион: Орландо Скарпелли
Кубок Бразилии по футболу
Завершен
0 : 3
23 мая 2025
Интернаcьонал
Алан Патрик 50'
Ribeiro 73'
Оскар Ромеро 86'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Алан Патрик
50'
Оскар Ромеро
86'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,2
Текстовая трансляция
4'
Интернаcьонал - Угловой
9'
Интернаcьонал - Угловой
12'
Интернаcьонал - Угловой
30'
Интернаcьонал - Угловой
33'
Интернаcьонал - Незабитый пенальти
38'
Интернаcьонал - Угловой
50'
Алан Патрик - 1-ый Гол
56'
Интернаcьонал - Угловой
62'
Интернаcьонал - Незабитый пенальти
65'
Интернаcьонал - Угловой
70'
Интернаcьонал - Незабитый пенальти
73'
Ribeiro - 2-ой Гол
86'
Оскар Ромеро - 3-ий Гол
Превью матча Мараканья — Интернаcьонал
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
51
107
Угловые
0
7
Фолы
4
11
Удары (всего)
4
31
Удары мимо ворот
2
21
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу