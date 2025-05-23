Смотреть онлайн Брагантино - Крисиума 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Брагантино — Крисиума, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cicero de Souza Marques. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.
Превью матча Брагантино — Крисиума
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 25% (5 из 20 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти