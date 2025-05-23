Фрибет 15000₽

23.05.2025

Смотреть онлайн Брагантино - Крисиума 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: БрагантиноКрисиума, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cicero de Souza Marques. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Cicero de Souza Marques
Кубок Бразилии по футболу
Брагантино
Саша 9'
Lucas Henrique Barbosa 22'
Lucas Henrique Barbosa 53'
Thiago Borbas 62'
Lucas Henrique Barbosa 68'
Thiago Borbas 88'
Завершен
6 : 0
23 мая 2025
Крисиума
Смотреть онлайн
Саша icon
9'
Lucas Henrique Barbosa icon
22'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
Lucas Henrique Barbosa icon
53'
Thiago Borbas icon
62'
Lucas Henrique Barbosa icon
68'
Thiago Borbas icon
88'
Матч закончился со счётом 6:0 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Брагантино - Угловой
9'
Саша - 1-ый Гол
12'
Угловой
Брагантино - Угловой
13'
Угловой
Крисиума - Угловой
22'
Lucas Henrique Barbosa - 2-ой Гол
28'
Угловой
Крисиума - Угловой
40'
Угловой
Крисиума - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
49'
Угловой
Брагантино - Угловой
53'
Угловой
Брагантино - Угловой
53'
Lucas Henrique Barbosa - 3-ий Гол
62'
Thiago Borbas - 4-ый Гол
68'
Угловой
Брагантино - Угловой
68'
Lucas Henrique Barbosa - 5-ый Гол
75'
Угловой
Крисиума - Угловой
79'
Угловой
Брагантино - Угловой
84'
Угловой
Крисиума - Угловой
84'
Угловой
Крисиума - Угловой
88'
Thiago Borbas - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0 : 1,1

Превью матча Брагантино — Крисиума

Брагантино Брагантино
8
Бразилия
Саша
21
Бразилия
Lucas Henrique Barbosa
3
Бразилия
Eduardo Santos
29
Бразилия
Juninho Capixaba
1
Бразилия
Cleiton
34
Эквадор
Jose Hurtado
35
Бразилия
Matheus Fernandes
10
Бразилия
Jhonatan dos Santos Rosa
17
Бразилия
Vinicius Mendoca Pereira
6
Бразилия
Gabriel
14
Бразилия
Pedro Henrique
Тренер
Бразилия
Fernando Seabra
Крисиума Крисиума
6
Бразилия
Marcinho
22
Бразилия
Марсело Эрмес
12
Бразилия
Kaua Inacio Moroso
14
Бразилия
Marcelo Benevenuto
4
Бразилия
Luciano Castan
5
Бразилия
Trindade
3
Бразилия
Rodrigo Fagundes De Freitas
50
Бразилия
Juninho
77
Бразилия
Diego
9
Бразилия
Altemir Neto
40
Бразилия
Everton Morelli
Тренер
Бразилия
Эдуардо Баптиста

Статистика матча

Владение мячом
Брагантино Брагантино
52%
Крисиума Крисиума
48%
Атаки
70
87
Угловые
6
6
Фолы
9
11
Удары (всего)
14
5
Удары мимо ворот
11
11
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 25% (5 из 20 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти

Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA