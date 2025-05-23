Смотреть онлайн Вила - Крузейро 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: Вила — Крузейро, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Серра Доурада. Судить этот матч будет Gustavo Ervino Bauermann.
Превью матча Вила — Крузейро
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gustavo Ervino Bauermann (Бразилия).
За последние 9 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 33% (3 из 9 матчей) Gustavo Ervino Bauermann назначал пенальти