23.05.2025

Смотреть онлайн Вила - Крузейро 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: ВилаКрузейро, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Серра Доурада. Судить этот матч будет Gustavo Ervino Bauermann.

МСК, 9 тур, Стадион: Серра Доурада
Кубок Бразилии по футболу
Вила
Завершен
0 : 3
23 мая 2025
Крузейро
Карлос Эдуардо 56'
Карлос Эдуардо 75'
Jonathan de Jesus Alves 86'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
Карлос Эдуардо icon
56'
Карлос Эдуардо icon
75'
Jonathan de Jesus Alves icon
86'
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,3
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Крузейро - Угловой
18'
Угловой
Вила - Угловой
24'
Угловой
Вила - Угловой
25'
Угловой
Вила - Угловой
39'
Угловой
Вила - Угловой
44'
Угловой
Вила - Угловой
45+2'
Угловой
Крузейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
51'
Угловой
Вила - Угловой
54'
Угловой
Вила - Угловой
56'
Карлос Эдуардо - 1-ый Гол
59'
Угловой
Вила - Угловой
73'
Угловой
Крузейро - Угловой
74'
Угловой
Крузейро - Угловой
75'
Карлос Эдуардо - 2-ой Гол
79'
Угловой
Вила - Угловой
86'
Угловой
Крузейро - Угловой
86'
Jonathan de Jesus Alves - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,3

Превью матча Вила — Крузейро

Вила Вила
9
Бразилия
Gabriel Poveda
77
Бразилия
Guilherme Parede
15
Бразилия
Diego Miticov Rocha
11
Бразилия
Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos
99
Бразилия
Hedhe Halls Rocha de Souza
13
Португалия
Willian Formiga
4
Bernardo Schappo
5
Joao Pedro Vieira
2
Бразилия
Elias
29
Бразилия
Junior Todinho
3
Бразилия
Tiago
Тренер
Бразилия
Lacerda
Крузейро Крузейро
6
Бразилия
Kaiki Bruno da Silva
88
Бразилия
Christian
25
Аргентина
Лукас Виллалба
1
Бразилия
Кассио
21
Бразилия
Карлос Эдуардо
29
Аргентина
Лукас Ромеро
9
Бразилия
Габриэл Барбоза
10
Бразилия
Матеус Перейра
12
Бразилия
Вильям
19
Бразилия
Kaio Jorge
15
Бразилия
Fabricio Bruno
Тренер
Португалия
Леонарду Жардим

Статистика матча

Владение мячом
Вила Вила
51%
Крузейро Крузейро
49%
Атаки
120
70
Угловые
9
5
Фолы
11
11
Удары (всего)
16
11
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
8
10

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gustavo Ervino Bauermann (Бразилия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Gustavo Ervino Bauermann назначал пенальти

Игры 9 тур
23.05.2025
Капитал КФ
1:0
Ботафого
Завершен
23.05.2025
Брагантино
6:0
Крисиума
Завершен
23.05.2025
КРБ
5:4
Сантос
Завершен
23.05.2025
Палмейрас
3:0
Сеара
Завершен
23.05.2025
Мараканья
0:3
Интернаcьонал
Завершен
23.05.2025
Вила
0:3
Крузейро
Завершен
22.05.2025
Атлетико Минейро
4:0
ФК Маринга
Завершен
22.05.2025
Фламенго
4:2
Ботафого ПБ
Завершен
22.05.2025
Коринтианс
1:0
Гремио Новоризонтино
Завершен
22.05.2025
ФК Баия
4:0
Пайсанду
Завершен
22.05.2025
Апаресиденсе
1:4
Флуминенсе
Завершен
22.05.2025
Форталеза
2:5
Ретро Бразил
Завершен
21.05.2025
Гремио
0:0
ССА
Завершен
21.05.2025
Наутико Капибарибе
1:2
Сан-Паулу
Завершен
21.05.2025
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Бруске
Завершен
21.05.2025
Васко да Гама
8:7
Операрио ПР
Завершен
