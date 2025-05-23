23.05.2025
Смотреть онлайн КРБ - Сантос 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу: КРБ — Сантос, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле.
Текстовая трансляция
13'
Gazao - Угловой
13'
Gazao - Угловой
18'
КРБ - Угловой
22'
Gazao - Угловой
24'
КРБ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
50'
Gazao - Угловой
56'
КРБ - Угловой
63'
КРБ - Угловой
65'
Gazao - Угловой
67'
Gazao - Угловой
68'
Gazao - Угловой
71'
Gazao - Угловой
78'
Gazao - Угловой
80'
КРБ - Угловой
83'
Gazao - Угловой
85'
Gazao - Угловой
89'
Gazao - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2
1-ый
КРБ - Пенальти
1-ый
Сантос - Пенальти
3-ий
КРБ - Пенальти
3-ий
Сантос - Пенальти
4-ый
КРБ - Пенальти
4-ый
Сантос - Пенальти
5-ый
КРБ - Пенальти
5-ый
Сантос - Пенальти
6-ый
КРБ - Пенальти
Превью матча КРБ — Сантос
КРБ
Статистика матча
Комментарии к матчу