23.05.2025

Смотреть онлайн КРБ - Сантос 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу: КРБСантос, 9 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле.

МСК, 9 тур, Стадион: Реи Пеле
Кубок Бразилии по футболу
КРБ
Завершен
5 : 4
23 мая 2025
Сантос
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2
КРБ
Пенальти
Gazao icon
Пенальти
КРБ
Пенальти
Gazao icon
Пенальти
КРБ
Пенальти
Gazao icon
Пенальти
КРБ
Пенальти
Gazao icon
Пенальти
КРБ
Пенальти
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Gazao - Угловой
13'
Угловой
Gazao - Угловой
18'
Угловой
КРБ - Угловой
22'
Угловой
Gazao - Угловой
24'
Угловой
КРБ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
50'
Угловой
Gazao - Угловой
56'
Угловой
КРБ - Угловой
63'
Угловой
КРБ - Угловой
65'
Угловой
Gazao - Угловой
67'
Угловой
Gazao - Угловой
68'
Угловой
Gazao - Угловой
71'
Угловой
Gazao - Угловой
78'
Угловой
Gazao - Угловой
80'
Угловой
КРБ - Угловой
83'
Угловой
Gazao - Угловой
85'
Угловой
Gazao - Угловой
89'
Угловой
Gazao - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2
1-ый
КРБ - Пенальти
1-ый
Сантос - Пенальти
3-ий
КРБ - Пенальти
3-ий
Сантос - Пенальти
4-ый
КРБ - Пенальти
4-ый
Сантос - Пенальти
5-ый
КРБ - Пенальти
5-ый
Сантос - Пенальти
6-ый
КРБ - Пенальти

Превью матча КРБ — Сантос

КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
44
Бразилия
Henri
27
Бразилия
Fabio Alemao
77
Бразилия
Леонардо Де Кампос
21
Crystopher Ribeiro Oliveira
22
Бразилия
Higor Meritao
17
Бразилия
Thiago Fernandes
10
Бразилия
Daniel
97
Бразилия
Dada
28
Бразилия
Mikael
Сантос Сантос
77
Бразилия
Габриэл Бразан
18
Бразилия
Igor Vinicius
98
Аргентина
Adonis Frias
27
Бразилия
Ze Ivaldo
33
Бразилия
Souza
5
Бразилия
Жоао Фелипе
15
Бразилия
Виллиам Арао
6
Бразилия
Ze Rafael
22
Аргентина
Alvaro Barreal
10
Бразилия
Неймар
19
Аргентина
Lautaro Diaz

Статистика матча

Владение мячом
КРБ КРБ
48%
Сантос Сантос
52%
Атаки
100
98
Угловые
5
12
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
6
6
