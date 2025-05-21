21.05.2025
Смотреть онлайн Charlotte Lady Eagles - South Georgia Tormenta FC Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Charlotte Lady Eagles — South Georgia Tormenta FC Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 1
21 мая 2025
Превью матча Charlotte Lady Eagles — South Georgia Tormenta FC Women
История последних встреч
Charlotte Lady Eagles
South Georgia Tormenta FC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.06.2025
South Georgia Tormenta FC Women
2:3
Charlotte Lady Eagles
