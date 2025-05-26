Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Гуабира Монтеро - Ориенте Петролеро 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Гуабира МонтероОриенте Петролеро, 9 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.

МСК, 9 тур, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Primera Division
Гуабира Монтеро
Gustavo Peredo 15'
Завершен
1 : 3
26 мая 2025
Ориенте Петролеро
Адриан Рикардо Сентурион 10'
Jonatan Ezequiel Cristaldo 53'
Fernando Nava 79'
Смотреть онлайн
Адриан Рикардо Сентурион icon
10'
Gustavo Peredo icon
15'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
Jonatan Ezequiel Cristaldo icon
53'
Fernando Nava icon
79'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
10'
Адриан Рикардо Сентурион - 1-ый Гол
15'
Gustavo Peredo - 2-ой Гол
18'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
31'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
42'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
53'
Jonatan Ezequiel Cristaldo - 3-ий Гол
62'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
70'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
79'
Fernando Nava - 4-ый Гол
89'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
89'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
90+4'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
90+5'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1

Превью матча Гуабира Монтеро — Ориенте Петролеро

История последних встреч

Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
Ориенте Петролеро
Гуабира Монтеро
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
17.07.2025
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
1:2
Ориенте Петролеро
Ориенте Петролеро
Обзор
26.06.2025
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
3:3
Ориенте Петролеро
Ориенте Петролеро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуабира Монтеро Гуабира Монтеро
60%
Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро
40%
Атаки
100
62
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
4
6
