26.05.2025
Смотреть онлайн Гуабира Монтеро - Ориенте Петролеро 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Гуабира Монтеро — Ориенте Петролеро, 9 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.
МСК, 9 тур, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Primera Division
Гуабира Монтеро
Gustavo Peredo 15'
Завершен
1 : 3
26 мая 2025
Ориенте Петролеро
Адриан Рикардо Сентурион 10'
Jonatan Ezequiel Cristaldo 53'
Fernando Nava 79'
Gustavo Peredo
15'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
Fernando Nava
79'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1
Текстовая трансляция
1'
Гуабира Монтеро - Угловой
10'
Адриан Рикардо Сентурион - 1-ый Гол
15'
Gustavo Peredo - 2-ой Гол
18'
Ориенте Петролеро - Угловой
31'
Гуабира Монтеро - Угловой
42'
Ориенте Петролеро - Угловой
53'
Jonatan Ezequiel Cristaldo - 3-ий Гол
62'
Гуабира Монтеро - Угловой
70'
Ориенте Петролеро - Угловой
79'
Fernando Nava - 4-ый Гол
89'
Ориенте Петролеро - Угловой
89'
Ориенте Петролеро - Угловой
90+4'
Ориенте Петролеро - Угловой
90+5'
Ориенте Петролеро - Угловой
Превью матча Гуабира Монтеро — Ориенте Петролеро
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
60%
Атаки
100
62
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу