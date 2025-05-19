Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Боливар - ГВ Сан-Хосе 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: БоливарГВ Сан-Хосе, 8 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнандо Силес.

МСК, 8 тур, Стадион: Эрнандо Силес
Bolivia Primera Division
Боливар
Отложен
- : -
19 мая 2025
ГВ Сан-Хосе
Превью матча Боливар — ГВ Сан-Хосе

Боливар Боливар
1
Боливия
Карлос Лампе
27
I Gariglio
2
Боливия
Jesus Manuel Sagredo
3
Аргентина
Мигель Ангел Торрен
4
Боливия
Хосе Сагредо
23
Боливия
Леонел Жустиниано
10
Колумбия
Daniel Catano
14
Боливия
Robson Matheus Tome de Araujo Benegas
80
Боливия
Carlos Melgar
21
Боливия
Jhon Velasquez
9
Уругвай
Мартин Каутеруччио
ГВ Сан-Хосе ГВ Сан-Хосе
25
Боливия
Роберто Ривас
2
Боливия
Jhoni Ramallo Nimba
33
Боливия
Nicolas Landa
5
Аргентина
Augusto Seimandi
22
Боливия
Dico Roca
16
Уругвай
Fernando Arismendi
15
Боливия
Sergio Favian Villamil
21
Боливия
Joel Bejarano
30
Боливия
Fabricio Vasquez Quispe
11
Аргентина
Joel Lopez
17
Боливия
Ferddy Roca

История последних встреч

Боливар
Боливар
ГВ Сан-Хосе
Боливар
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
28.09.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
0:2
Боливар
Боливар
Обзор
09.06.2025
Боливар
Боливар
1:3
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
Обзор
Комментарии к матчу
